Новости за ночь: Чеченское духовенство признало Госдеп США террористической организацией
Духовное управление мусульман (ДУМ) Чеченской республики объявило Госдепартамент США «террористической организацией №1». Такое заявление прозвучало на заседании парламента Чечни, следует из опубликованного в «Инстаграме» ДУМа видеоролика.
«Мы точно знаем, все эти лжедемократы поддерживали террористов, которые бесчинствовали на чеченской земле!» - цитируем представителя чеченского духовенства Ura.ru.
В ДУМе объяснили решение санкциями Госдепартамента, которые, как утверждается, оскорбили главу Чечни Рамзана Кадырова и его семью. Духовенство считает, что это санкции против ислама и чеченского народа в целом.
Госдепартамент США внёс Кадырова, его жену и двух дочерей в чёрный список и запретил им въезд в страну из-за предполагаемой причастности к нарушениям прав человека. В ответ Кадыров выложил фотографию с пулемётами с подписью «Мы принимаем бой!», а также пригласил американского госсекретаря Майка Помпео в своё родовое село.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
789 тыс.+5 862 / сут.
Умерли
12 745+165 / сут.
Выздоровели
572 тыс.+9 669 / сут.
- Китай запустил ракету с зондом для исследования Марса: видео
- ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием к 2026 году
- Дегтярёв предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ
- Новости за ночь: Чеченское духовенство признало Госдеп США террористической организацией
- Новости за ночь: Учёные предсказали гибель урожаев в пяти регионах России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru