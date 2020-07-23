Новости за ночь: Чеченское духовенство признало Госдеп США террористической организацией

«Мы точно знаем, все эти лжедемократы поддерживали террористов, которые бесчинствовали на чеченской земле!» - цитируем представителя чеченского духовенства Ura.ru.

В ДУМе объяснили решение санкциями Госдепартамента, которые, как утверждается, оскорбили главу Чечни Рамзана Кадырова и его семью. Духовенство считает, что это санкции против ислама и чеченского народа в целом.

Госдепартамент США внёс Кадырова, его жену и двух дочерей в чёрный список и запретил им въезд в страну из-за предполагаемой причастности к нарушениям прав человека. В ответ Кадыров выложил фотографию с пулемётами с подписью «Мы принимаем бой!», а также пригласил американского госсекретаря Майка Помпео в своё родовое село.

