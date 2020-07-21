Приглашение Кадыровым Помпео в гости назвали «твиттер-дипломатией»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в свое родовое селение Беной. Соответствующая видеозапись в аккаунте Instagram появилась после того, как Госдеп включил чеченского лидера в санкционный список.

Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД Иван Сурма в эфире НСН рассказал, имеет ли подобное приглашение силу официального и почему «твитдипломатия» становится все более популярна.

«В российских регионах у их глав есть службы, которые занимаются внешними связями. И по законодательству обязательно должно быть поставлено в известность министерство иностранных дел. Но в данном случае, как мне кажется, речь идет скорее о политическом заявлении, которое не подразумевает конкретных действий в конечном итоге», - пояснил Сурма.

Подобные заявления в соцсетях эксперты называют «твитдипломатия». С одной стороны, у политиков появилась возможность мгновенно высказывать свою позицию по тому или иному мнению, с другой – подобный формат приносит больше выгоды тем государствам, где степень технологического развития выше и где соцсети достаточно влияют на формирование общественного мнения, как в масштабах страны, так и на международном уровне.