Приглашение Кадыровым Помпео в гости назвали «твиттер-дипломатией»
Профессор дипакадемии МИД Иван Сурма заявил НСН, что глава Чечни Рамзан Кадыров использовал «твиттер-дипломатию», которую так любят в США.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в свое родовое селение Беной. Соответствующая видеозапись в аккаунте Instagram появилась после того, как Госдеп включил чеченского лидера в санкционный список.
Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД Иван Сурма в эфире НСН рассказал, имеет ли подобное приглашение силу официального и почему «твитдипломатия» становится все более популярна.
«В российских регионах у их глав есть службы, которые занимаются внешними связями. И по законодательству обязательно должно быть поставлено в известность министерство иностранных дел. Но в данном случае, как мне кажется, речь идет скорее о политическом заявлении, которое не подразумевает конкретных действий в конечном итоге», - пояснил Сурма.
Подобные заявления в соцсетях эксперты называют «твитдипломатия». С одной стороны, у политиков появилась возможность мгновенно высказывать свою позицию по тому или иному мнению, с другой – подобный формат приносит больше выгоды тем государствам, где степень технологического развития выше и где соцсети достаточно влияют на формирование общественного мнения, как в масштабах страны, так и на международном уровне.
«Приглашение было написано в соцсетях, это не официальное приглашение в формате дипломатического протокола. А такая «твиттер-дипломатия» была запущена Соединенными Штатами. Поэтому и регламентаций пока нет в этом сегменте. Россия активно в этом вопросе выступает с инициативой создания рабочей группы открытого состава, где участвуют не только технологически развитые страны, но и представители, эксперты всех стран. Россия выступает за равенство в информационном пространстве», - пояснил Сурма.
Госдеп США внес Рамзана Кадырова, его супругу и двух старших дочерей в «черный список», считая их причастными к нарушениям прав человека. Сам глава Чеченской республики заявил, что разлад в его семью таким образом внести не получится, а в народе он пользуется огромной поддержкой.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
783 тыс.+5 842 / сут.
Умерли
12 580+153 / сут.
Выздоровели
562 тыс.+8 782 / сут.
- Дегтярёв не стал менять команду Фургала
- Госдума обязала росгвардейцев представляться
- СМИ сообщили о госпитализации Юрия Антонова
- Захватчиком заложников в Луцке оказался дважды судимый уроженец России
- Врачебную тайну и тайну переписки предложили отменить ради эксперимента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru