Госдума: В России среднемесячная зарплата преподавателей увеличилась на 13%
В России среднемесячная зарплата преподавателей увеличилась на 13%, говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы, передает РИА Новости.
Также отмечается, что за год увеличилась среднемесячная зарплата и у научных сотрудников - на 9%.
Так, в среднем учитель сегодня получает 111 421 рублей, а научный сотрудник – 134 391 рублей. За последние десять лет уровень оплаты труда вырос минимум в три раза.
Накануне РБК провело опрос в 40 регионах России, в котором выяснилось, что в стране не хватает учителей математики, русского языка и иностранных языков. Что касается зарплат, то в Москве они, по официальным данным, в 2022 году были выше 125 тысяч рублей.
В московских школах не наблюдается нехватки учителей математики, русского языка и иностранных языков, рассказала директор школы № 2098 Надежда Перфилова «Радиоточке НСН». По ее словам, зарплата учителей в столице зависит, в частности, от количества часов и может превышать 300 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru