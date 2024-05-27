Госдума: В России среднемесячная зарплата преподавателей увеличилась на 13%

Так, в среднем учитель сегодня получает 111 421 рублей, а научный сотрудник – 134 391 рублей. За последние десять лет уровень оплаты труда вырос минимум в три раза.

Накануне РБК провело опрос в 40 регионах России, в котором выяснилось, что в стране не хватает учителей математики, русского языка и иностранных языков. Что касается зарплат, то в Москве они, по официальным данным, в 2022 году были выше 125 тысяч рублей.

В московских школах не наблюдается нехватки учителей математики, русского языка и иностранных языков, рассказала директор школы № 2098 Надежда Перфилова «Радиоточке НСН». По ее словам, зарплата учителей в столице зависит, в частности, от количества часов и может превышать 300 тысяч рублей.

