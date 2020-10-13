Кипр ввёл мораторий на программу «гражданство за инвестиции»

Власти Кипра приняли решение приостановить программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Об этом проинформировал официальный представитель кабинета министров республики Кириакос Кусиос, передаёт Кипрское информационное агентство.

Решение вступит в силу 1 ноября. С такой инициативой на внеочередное заседание правительства вышли министр финансов и глава МВД. По словам господина Кусиоса, предложение вызвано «долговременными недостатками и злоупотреблением положениями Кипрской инвестиционной программы», отмечает RT.

Ранее известный катарский телеканал Al Jazeera выпустил фильм-расследование, в котором идёт речь о возможной причастности высокопоставленных чиновников Кипра к нарушениям при предоставлении гражданства.

Совет министров Республики Кипр 7 октября запустил процедуру лишения семи человек, в том числе россиян, так называемых золотых паспортов за дачу ложных показаний и сокрытие информации.

