Путин подписал указ о старте в России осеннего призыва в армию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале в России осеннего призыва в армию.

Генштаб заверил, что призывников не будут направлять в новые регионы

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, призывная кампания продлится с 1 октября по 31 декабря.

На срочную службу будут призваны 130 тысяч россиян, которым к началу призыва исполнилось 18 лет, а также недостигшие возраста 27 лет, годные по состоянию здоровья.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в осенний призыв будут действовать только бумажные повестки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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