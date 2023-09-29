Путин подписал указ о старте в России осеннего призыва в армию
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале в России осеннего призыва в армию.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, призывная кампания продлится с 1 октября по 31 декабря.
На срочную службу будут призваны 130 тысяч россиян, которым к началу призыва исполнилось 18 лет, а также недостигшие возраста 27 лет, годные по состоянию здоровья.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в осенний призыв будут действовать только бумажные повестки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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