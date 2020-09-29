«Передел рынка, а арбитра нет»: Названы причины провала «мусорной реформы»

Счетная палата назвала сложившуюся в России ситуацию в обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) неблагополучной. Проверка показала, что приоритетным способом обращения с мусором в стране остается захоронение - более 90% отходов направляется на полигоны и свалки. Но их мощности скоро совсем закончатся.

В чем причина провала «мусорной реформы» и можно ли вернуть ее в конструктивное русло, НСН спросила у бизнес-омбудсмена по экологии и природопользованию Ильдара Неверова.

«Есть определенный скепсис по поводу того, как идет мусорная реформа. Многие частные инвестиции были приостановлены из-за того, что заявленные меры господдержки рынок не увидел. Это софинансирование строительства мусороперерабатывающих объектов, уменьшение количества полигонов и прочее-прочее. Никаких мер, а том числе, и рынка зеленых облигаций, так и не состоялось. И все это вкупе стало причинами того, что реформа заваливается на бок»,- указал собеседник НСН.