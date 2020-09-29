«Передел рынка, а арбитра нет»: Названы причины провала «мусорной реформы»

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию заявил НСН, что только совместная работа государства и частных компаний решит проблему утилизации мусора в России.

Счетная палата назвала сложившуюся в России ситуацию в обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) неблагополучной. Проверка показала, что приоритетным способом обращения с мусором в стране остается захоронение - более 90% отходов направляется на полигоны и свалки. Но их мощности скоро совсем закончатся.

В чем причина провала «мусорной реформы» и можно ли вернуть ее в конструктивное русло, НСН спросила у бизнес-омбудсмена по экологии и природопользованию Ильдара Неверова.

«Есть определенный скепсис по поводу того, как идет мусорная реформа. Многие частные инвестиции были приостановлены из-за того, что заявленные меры господдержки рынок не увидел. Это софинансирование строительства мусороперерабатывающих объектов, уменьшение количества полигонов и прочее-прочее. Никаких мер, а том числе, и рынка зеленых облигаций, так и не состоялось. И все это вкупе стало причинами того, что реформа заваливается на бок»,- указал собеседник НСН.

Мусорная пятилетка. Что мешает России утилизировать отходы

Кроме того, по словам Неверова, началась война «мусорных элит».

«Уже работавшие на рынке предприятия не захотели лишиться своих денежных потоков и отдавать их операторам, который образовались в начале реформе. Это был передел рынка, это тормозит реформу, а арбитра нет», - отметил эксперт.

Ильдар Неверов добавил, что не оправдались и сборы с населения, потому поначалу россияне платили очень плохо, собираемость по ТКО в самом начале составляла только 5%. И в этой связи виновником неудач, по мнению омбудсмена, называть только Минприроды нельзя. Это общая неудовлетворительная работа.

Но исправить ситуацию эксперт предлагает совместным созданием объектов по переработке отходов в регионах. Совместное - означает софинасирование проектов частным и государственным капиталом.

«Все нужные объекты можно было создать в первый год, но этого сделано не было, потому что ни одна частная инициатива не была поддержана государством», - уточнил бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов.

В ответ на критику Счетной палаты Минпророды заявило, что ситуация с переработкой твердых коммунальных отходов (ТКО) находится под постоянным контролем ведомства. Как уточняет РБК, с учетом распространения коронавируса, введенных из-за него ограничений и режима самоизоляции сбоев с вывозом отходов не наблюдалось.

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ФОТО: Российский экологический оператор
ТЕГИ:ЭкологияРеформаПереработка Мусора
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