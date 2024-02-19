«Через родителей»: Интерес подростков к инвестициям в России растет вслед за США
Ярослав Кабаков заявил НСН, что открыть брокерский счет самостоятельно можно с 18 лет, но многие просят об этом родителей.
В России открыть брокерский счет самостоятельно можно с 18 лет, но многие просят об этом родителей, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в беседе с НСН. По его словам, российские подростки не отстают от мирового тренда и активно интересуются инвестициями.
Количество счетов для подростков 13–19 лет на платформе американской брокерской компании Charles Schwab за 2019–2023 годы выросло на 150%, превысив 300 тысяч в 2023 году, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, некоторые подростки просят своих родителей открыть счета в брокерских конторах. В небольшие финансовые приложения, такие как Greenlight, подростки вкладывают больше денег, чем когда-либо прежде: в 2023 году — $20 млн, что в два раза больше, чем в 2021 году.
«В России открыть брокерский счет самостоятельно можно с 18 лет, когда человек приобретает полную гражданскую дееспособность по закону. Однако существует возможность открыть брокерский счет для несовершеннолетних через родителей или законных представителей. Что касается тенденций, то интерес подростков к инвестициям в России растет, особенно в контексте глобализации и повышения доступности информации через интернет», - рассказал он.
Наилучшим вариантом для сохранения свободных денежных средств россияне признали банковский вклад, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно данным исследования, 47% респондентов назвали банковский вклад лучшим вариантом сохранения денег. Еще 27% опрошенных заявили, что хотели бы забрать деньги из банков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru