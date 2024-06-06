«Яндекс» назвал самый популярный запрос о Пушкине

Самый популярный вопрос об Александре Пушкине, который россияне задают в интернете, — где и когда родился поэт. Исследование к 225-летию Пушкина провела компания «Яндекс». По ее данным, на втором месте пользователей поисковика вопрос, кто убил Пушкина, а на третьем — где он учился.

«Что они говорят?»: Женщин привлекает красивая речь, а мужчин возмущают опечатки

Также россияне интересуются и другими деталями личной жизни поэта, например, сколько женщин у него было, как звали его жену, где он венчался, сколько у него было детей.

Среди вопросов о Пушкине есть и те, что нацелены на проверку слухов. Среди них есть довольно неожиданные, отмечают авторы исследования. В частности, пользователи спрашивали, был ли Пушкин блондином и правда ли, что Пушкин и Дюма — это один и тот же человек.

Ранее сообщалось, что на фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» отметят Пушкинский день. 6 июня, в день рождения поэта, жителям и гостям столицы представят новый номер журнала «Московское наследие», его читатели смогут ближе познакомиться с пушкинской Москвой и узнать подробности из биографии поэта.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ЯндексАлександр Пушкин

Горячие новости

Все новости

партнеры