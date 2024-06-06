«Что они говорят?»: Женщин привлекает красивая речь, а мужчин возмущают опечатки

Подавляющее большинство россиянок привлекает грамотность мужчин, при этом их больше всего раздражают неправильные склонения в словах, сообщили НСН в пресс-службе книжного сервиса «ЛитРес» со ссылкой на исследование, проведенное вместе с сервисом знакомств «Мамба».

Выяснилось, что грамотность партнера и красиво поставленная речь важна для 96% женщин и 76% мужчин. При этом четверть мужчин не видят проблем в безграмотности своей избранницы, а лояльных к косноязычию женщин всего 17%.

Собственные фантазии и книги: Что вдохновляет россиян стать писателями

«Если бы люди знали, как важны для многих речь, голос и умение себя подать, то обращали бы больше внимания на то, что и как они говорят, а не то, во что они одеты», - отметила шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева.

Согласно данным исследования, 38% мужчин негодуют из-за опечаток женщин, а 34% раздражает отсутствие отсутствия точек и запятых. При этом большинство женщин (57%) смущают неправильные склонения и спряжения в речи и текстах партнера.

Участниками онлайн-опроса стали более 6 тыс. мужчин и более 8,5 тыс. женщин старше 18 лет из разных регионов России. 6 июня отмечается 225-летия со дня рождения великого поэта Александра Пушкина, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:МужчиныЖенщиныГрамотность

Горячие новости

Все новости

партнеры