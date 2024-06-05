Пушкинский день отметят на площадках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»

На фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» отметят Пушкинский день. 6 июня, в день рождения поэта, жителям и гостям столицы представят новый номер журнала «Московское наследие», его читатели смогут ближе познакомиться с пушкинской Москвой и узнать подробности из биографии поэта.

В столице сохранилось много мест и зданий, связанных с жизнью и творчеством поэта, отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.