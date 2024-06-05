Пушкинский день отметят на площадках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»

На фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» отметят Пушкинский день. 6 июня, в день рождения поэта, жителям и гостям столицы представят новый номер журнала «Московское наследие», его читатели смогут ближе познакомиться с пушкинской Москвой и узнать подробности из биографии поэта.

В столице сохранилось много мест и зданий, связанных с жизнью и творчеством поэта, отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

На Северном речном вокзале Москвы впервые пройдет кинофестиваль

Главный редактор издания, краевед Филипп Смирнов расскажет об истории Басманного района - места, где родился Пушкин, а также об истории памятника на Пушкинской площади. Презентация журнала состоится в Парке Горького на сцене у народной обсерватории, сообщзает на сайте mos.ru.

Паблик-ток пройдет в амфитеатре парка «Горка».

С 6 по 9 июня в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах пройдет выставка «Наш Пушкин», посвященная 225-летию со дня рождения поэта. На ней будут представлены подлинные записи о рождении Александра Пушкина, его венчании с Натальей Гончаровой, герб рода Пушкиных, родословную и другие уникальные документы. Посетители смогут посетить мастер-классы и лекции.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Александр Пушкин

Горячие новости

Все новости

партнеры