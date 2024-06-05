Пушкинский день отметят на площадках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»
На фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» отметят Пушкинский день. 6 июня, в день рождения поэта, жителям и гостям столицы представят новый номер журнала «Московское наследие», его читатели смогут ближе познакомиться с пушкинской Москвой и узнать подробности из биографии поэта.
В столице сохранилось много мест и зданий, связанных с жизнью и творчеством поэта, отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Главный редактор издания, краевед Филипп Смирнов расскажет об истории Басманного района - места, где родился Пушкин, а также об истории памятника на Пушкинской площади. Презентация журнала состоится в Парке Горького на сцене у народной обсерватории, сообщзает на сайте mos.ru.
Паблик-ток пройдет в амфитеатре парка «Горка».
С 6 по 9 июня в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах пройдет выставка «Наш Пушкин», посвященная 225-летию со дня рождения поэта. На ней будут представлены подлинные записи о рождении Александра Пушкина, его венчании с Натальей Гончаровой, герб рода Пушкиных, родословную и другие уникальные документы. Посетители смогут посетить мастер-классы и лекции.
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