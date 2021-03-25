Россия в 13-й раз примет участие во всемирной акции «Час Земли»

По данным исследования ученых, понижение температуры стирки сокращает использование энергии на 57% и выбросы углекислого газа на треть. При мытье посуды экономия энергии составляет до 50%.Как пояснила вице-президент по развитию категорий средств для стирки и ухода за домом P&G в Восточной Европе Роксана Станческу, все средства содержат уникальные запатентованные компоненты, которые эффективно отстирывают и отмывают даже в холодной воде, поэтому о качестве стирки и мытья посуды можно не беспокоиться.«Активные вещества полностью биоразлагаемые и безопасны для окружающей среды. Более того, компания предлагает использовать современные формы стирки и мытья посуды – многокомпонентные капсулы формата «все в одном». Они не требуют замачивания и особенно эффективны на энергосберегающих и коротких циклах. Это то, что помогает снижать свое воздействие на экологию», - добавила Станческу.В свою очередь, директор программы «Зеленая экономика» WWF России Михаил Бабенко обратил внимание, что продукты Procter&Gamble, принимающие участие в проекте #повортныймомент, произведены на заводах, имеющих статус «ноль производственных отходов на полигон».«На практике это означает, что все 100% отходов с производства идут в переработку. Компания рассказывает про свои инициативы потребителю, чтобы также распространять принципы ответственного бытового поведения», - уточнил Бабенко.С 24 по 30 марта акцию поддержит сеть магазинов «Магнит», там можно будет приобрести продукцию P&G, участвующую в акции, по специальной цене.Также в рамках акции «Поворотный момент» бренды P&G и «Магнит» выпускают Instagram-маски, созданные по теме сбора пластика, cохранения водных ресурсов и стирки в холодной воде. Поддержать акцию можно, разместив в социальных сетях сторис с масками из аккаунта @everydayme_ru и публикации с хэштегом #поворотныймомент. Это – призыв присоединиться к экологическому движению близких, друзей и знакомых.