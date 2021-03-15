В Мосгордуме рассказали о пользе акции «Час Земли»

Акция «Час Земли» в 2021 году поможет привлечь внимание общества к сбережению природных ресурсов и энергоносителей, а заодно покажет экологическую сознательность москвичей, заявил депутат Московской городской думы Игорь Бускин в интервью АГН «Москва».

Столица примет участие в этой акции 27 марта с 20:30 по 21:30 по московскому времени. В этот час москвичей призывают погасить в своих домах свет. Город участвует в этой акции уже 13-й раз, напомнил депутат. В это время погаснет подсветка городских зданий и достопримечательностей Москвы.

По словам парламентария, в мире число участников этой акции приближается к 2 миллиардам человек и лучше всего провести это время на улице, ведь тогда появится редкая возможность увидеть Москву такой, какой она была до внедрении массового городского освещения.



