В Мосгордуме рассказали о пользе акции «Час Земли»
Акция «Час Земли» в 2021 году поможет привлечь внимание общества к сбережению природных ресурсов и энергоносителей, а заодно покажет экологическую сознательность москвичей, заявил депутат Московской городской думы Игорь Бускин в интервью АГН «Москва».
Столица примет участие в этой акции 27 марта с 20:30 по 21:30 по московскому времени. В этот час москвичей призывают погасить в своих домах свет. Город участвует в этой акции уже 13-й раз, напомнил депутат. В это время погаснет подсветка городских зданий и достопримечательностей Москвы.
По словам парламентария, в мире число участников этой акции приближается к 2 миллиардам человек и лучше всего провести это время на улице, ведь тогда появится редкая возможность увидеть Москву такой, какой она была до внедрении массового городского освещения.
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