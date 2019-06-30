Подтверждением загробной жизни назвали в РПЦ исследования ученых о «предсмертных переживаниях»
Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН провел аналогии между современными научными исследованиями о пограничных состояниях человека и библейскими событиями.
Ученые из Дaнии, Норвегии и Гермaнии рaсскaзaли, что люди чувствуют «перед смертью». В исследовaнии приняли учaстие люди из 35 стрaн, которые побывали в предсмертном состоянии.
По словaм учaстников исследовaния, тогда у многих искaзилось восприятие времени. Об этом зaявили 87% людей. Кроме того, еще 65% отметили в том состоянии быструю скорость мышления, a 63% — резкое обострение чувств. 53% связaли предсмертное состояние с ощущением нaхождения вне своего телa, пишет Газета.ру.
Протоиерей Всеволод Чаплин в интервью НСН заявил, что результаты исследования международной группы ученых являются доказательством существования загробной жизни.
«То, что подобный опыт у людей есть, говорит о том, что человек не исчезает с концом земной жизни. То, что подобные переживания нравятся трети участников эксперимента, подтверждает то, о чем все время говорит любой священник – эта жизнь не главная, она не последняя. Эта жизнь – только вступительный экзамен по подготовке в другую, лучшую жизнь. И подготовиться к ней можно только одним способом – приобщиться к истинной вере, а она только одна, и делать добрые дела, которые неотделимы от истинной веры» - напутствовал протоиерей.
Священнослужитель поделился собственным опытом наблюдений за изменением состояния людей, находящихся на пороге смерти.
«Мне приходилось видеть умирающих, исповедовать их, причащать. Иногда видишь уже не человека, а, кажется, только его тело, без признаков сознания. Начинаешь его уже формально спрашивать, готов ли он покаяться – и вдруг человек открывает глаза и какими-то знаками или даже словами говорит, о чем он жалеет, и просит у Бога прощения. Так, наверное, бывает со многими людьми.
Очевидно, что Господь в трудные моменты, особенно предсмертия, дает шанс человеку одуматься, посмотреть на собственную жизнь, покаяться – изменить свое духовное состояние. Вспомним, что благоразумный разбойник, который был распят рядом со Христом на кресте, покаялся и обратился в истинную веру, веру Христову, в последний момент своей жизни, будучи на пороге смерти», - напомнил Всеволод Чаплин.
Ранее представители Русской православной церкви в эфире НСН не поверили в заявление понтифика об отсутствии ада, опубликованное в СМИ.
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