Changan начал переговоры о сборке своих машин в Калининграде

Представители китайского автопроизводителя Changan вступили в переговоры с руководством российского автозавода «Автотор», сообщают «Ведомости».

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По данным издания, китайская компания намерена наладить в России контрактную сборку своих моделей. В настоящее время пока не известно на какой стадии находится обсуждение вопросов сотрудничества, а также какие модели планируется собирать на российском предприятии.

В «Автоторе» пока не комментируют эти переговоры.

Ранее россияне побили пятимесячный рекорд по покупке новых автомобилей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Самойлов
ТЕГИ:КалининградРоссияКитайАвтопром

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