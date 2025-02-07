Changan начал переговоры о сборке своих машин в Калининграде
Представители китайского автопроизводителя Changan вступили в переговоры с руководством российского автозавода «Автотор», сообщают «Ведомости».
По данным издания, китайская компания намерена наладить в России контрактную сборку своих моделей. В настоящее время пока не известно на какой стадии находится обсуждение вопросов сотрудничества, а также какие модели планируется собирать на российском предприятии.
В «Автоторе» пока не комментируют эти переговоры.
Ранее россияне побили пятимесячный рекорд по покупке новых автомобилей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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