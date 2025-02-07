Changan начал переговоры о сборке своих машин в Калининграде

По данным издания, китайская компания намерена наладить в России контрактную сборку своих моделей. В настоящее время пока не известно на какой стадии находится обсуждение вопросов сотрудничества, а также какие модели планируется собирать на российском предприятии.

В «Автоторе» пока не комментируют эти переговоры.

Ранее россияне побили пятимесячный рекорд по покупке новых автомобилей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

