Чайки стали причиной карантина по птичьему гриппу в Москве
Причиной карантина по птичьему гриппу в некоторых столичных районах стали чайки, найденные на Борисовских прудах. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на Федеральный центр охраны здоровья.
Отмечается, что по решению противоэпизоотической комиссии, заседание которой состоялось накануне, места обнаружения зараженных чаек считаются зонами потенциального распространения вируса.
Кроме того, специалисты обследовали крупные птицеводческие хозяйства Московского региона. Руководителям предприятий, где были зафиксированы нарушения, вынесли предостережения.
Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов заявил, что решение о введении карантина в ряде районов Москвы — обычная формальность, птичий грипп опасен только для домашних птиц. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru