В некоторых районах Москвы из-за птичьего гриппа ввели карантин

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения [...]», - говорится в распоряжении мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что эпизоотический очаг - это Борисовский пруд. В список зон-районов столицы, в которых существует вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово и другие.

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