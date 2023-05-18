В некоторых районах Москвы из-за птичьего гриппа ввели карантин
18 мая 202315:31
В нескольких районах Москвы из-за вспышки очага птичьего гриппа ввели карантин.
«Установить ограничительные мероприятия (карантин) в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения [...]», - говорится в распоряжении мэра Москвы Сергея Собянина.
Отмечается, что эпизоотический очаг - это Борисовский пруд. В список зон-районов столицы, в которых существует вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово и другие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru