США приступили к морской блокаде Ирана в соответствии с указом Трампа
Cилы Центрального командования США (CENTCOM) объявили о начале морской блокады Ирана. Как пишет RT, согласно опубликованному предупреждению, она стартовала в 10:00 по восточному времени (17:00 мск).
Отмечается, что блокироваться будут все морские суда, которые входят и выходят из портов Ирана.
«Для судов, следующих через Ормузский пролив в неиранские порты и обратно, препятствий в судоходстве не будет», — говорится в сообщении CENTCOM.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что американские ВМС будут перехватывать и досматривать корабли, следующие через пролив, в том числе заплатившие Ирану за проход, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
