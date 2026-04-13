США приступили к морской блокаде Ирана в соответствии с указом Трампа

Cилы Центрального командования США (CENTCOM) объявили о начале морской блокады Ирана. Как пишет RT, согласно опубликованному предупреждению, она стартовала в 10:00 по восточному времени (17:00 мск).

Востоковед: Новая атака США по Ирану может грозить импичментом Трампу

Отмечается, что блокироваться будут все морские суда, которые входят и выходят из портов Ирана.

«Для судов, следующих через Ормузский пролив в неиранские порты и обратно, препятствий в судоходстве не будет», — говорится в сообщении CENTCOM.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что американские ВМС будут перехватывать и досматривать корабли, следующие через пролив, в том числе заплатившие Ирану за проход, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Википедия
