Бжания: Самолеты из аэропорта Сухума будут летать в семь городов РФ
Самолеты из будущего аэропорта Сухума будут летать в семь городов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Абхазии Аслана Бжания.
По его словам, это позволит увеличить поток с первого года на 50%. Первый пробный полет планируется провести уже в июле 2024 года.
В октябре 2023 года правительство Абхазии заключило соглашение с российской компанией «Инфраструктурное развитие» о реконструкции международного аэропорта в Сухуме.
Ранее в АТОР напомнили, что россияне могут посетить без визы и загранпаспорта шесть стран, в том числе Абхазию и Южную Осетию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru