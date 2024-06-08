Бжания: Самолеты из аэропорта Сухума будут летать в семь городов РФ

Самолеты из будущего аэропорта Сухума будут летать в семь городов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Абхазии Аслана Бжания.

По его словам, это позволит увеличить поток с первого года на 50%. Первый пробный полет планируется провести уже в июле 2024 года.

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В октябре 2023 года правительство Абхазии заключило соглашение с российской компанией «Инфраструктурное развитие» о реконструкции международного аэропорта в Сухуме.

Ранее в АТОР напомнили, что россияне могут посетить без визы и загранпаспорта шесть стран, в том числе Абхазию и Южную Осетию.

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Фото: presidentofabkhazia.org
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