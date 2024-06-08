Бжания: Самолеты из аэропорта Сухума будут летать в семь городов РФ

Самолеты из будущего аэропорта Сухума будут летать в семь городов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Абхазии Аслана Бжания.

По его словам, это позволит увеличить поток с первого года на 50%. Первый пробный полет планируется провести уже в июле 2024 года.