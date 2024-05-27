«Безумие и преступление»: В Грузии не верят в возврат Абхазии военным путем

Возврат Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии военным путем был бы безумием и преступлением, а для мирного разрешения ситуации еще нет предпосылок, заявил глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в разговоре с НСН.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в честь Дня независимости страны заявил, что Грузия должна к 2030 году вернуть в состав Абхазию и Южную Осетию, а также вступить в Евросоюз. МИД Абхазии в свою очередь назвал популистским и бесперспективным заявление премьера о намерении вернуть контроль над республикой и вступить в ЕС. Мамрадзе отметил, что народ Абхазии и Южной Осетии выступает категорически против объединения с Грузией.