«Безумие и преступление»: В Грузии не верят в возврат Абхазии военным путем

Абхазии и Южной Осетии можно предложить все что угодно для возвращения в состав Грузии, но для этого должна появиться «почва», отметил в эфире НСН политолог Петр Мамрадзе. 

Возврат Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии военным путем был бы безумием и преступлением, а для мирного разрешения ситуации еще нет предпосылок, заявил глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в разговоре с НСН.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в честь Дня независимости страны заявил, что Грузия должна к 2030 году вернуть в состав Абхазию и Южную Осетию, а также вступить в Евросоюз. МИД Абхазии в свою очередь назвал популистским и бесперспективным заявление премьера о намерении вернуть контроль над республикой и вступить в ЕС. Мамрадзе отметил, что народ Абхазии и Южной Осетии выступает категорически против объединения с Грузией.

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«Еще Шеварднадзе (Эдуард, экс-президент Грузии - ред. НСН) был категорически против любых силовых действий. Он говорил, что мы готовы предложить нашим абхазам, осетинам все то, что они хотели бы взять: конфедерация – конфедерация. Предложить можно очень много, но предложить можно тогда, когда есть хоть какая-то почва. А когда в народе пока еще совершенно противоположные настроения, что никогда и ни за что… Это реальность, которую пытаться перешибить силовыми методами было бы безумием. Не говоря о том, что сил таких нет, это было бы преступлением. Тот же Кобахидзе и другие несколько раз заявляли, что не применят силу, чтобы вернуть в состав Грузии Абхазию и Южную Осетию», – сказал Мамрадзе.

Он также выразил уверенность, что Грузия не войдет в Евросоюз в 2030 году. Говоря о возвращении Южной Осетии и Абхазии в состав Грузии, Мамрадзе отметил, что должно пройти продолжительное время, чтобы «преступления ушли в прошлое».

«Подумать, что в такой геополитической эпохе кто-то будет Грузию куда-то принимать, это мечта. Учитывая, что скоро выборы на носу, такое заявление понятно. Сказать, что Грузия войдет в ЕС в 2030 году... Кто будет вообще рассматривать вход? Также нужны поколения, должно пройти время, чтобы все эти преступления ушли в прошлое в памяти. Не вижу реального шанса, чтобы это произошло», – резюмировал Мамрадзе.

Осенью в Грузии состоятся парламентские выборы. «Грузинская мечта» правит страной с 2012 года и надеется сохранить власть в будущем.

В декабре 2023 года Грузии предоставили статус кандидата на вступление в ЕС. В понедельник, 27 мая, глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Грузия не сможет присоединиться к Евросоюзу, если страна не изменит закон об иноагентах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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