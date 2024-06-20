Бывшую ведущую программы «Вести» Курбангалееву объявили в розыск

По данным МВД, журналистка разыскивается по статье Уголовного кодекса. При этом конкретная статья не называется.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, экс-ведущую программы «Вести» объявили в розыск по статье о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма.

Ранее стало известно, что МВД разыскивает телеведущую Татьяну Лазареву (признана в России иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Против нее возбудили дело об оправдании терроризма после высказываний про удары украинских беспилотников по России.

