Бывшую ведущую программы «Вести» Курбангалееву объявили в розыск
МВД объявило в розыск бывшую ведущую телеканала «Россия 1» Фариду Курбангалееву (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщается в базе ведомства.
По данным МВД, журналистка разыскивается по статье Уголовного кодекса. При этом конкретная статья не называется.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, экс-ведущую программы «Вести» объявили в розыск по статье о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма.
Ранее стало известно, что МВД разыскивает телеведущую Татьяну Лазареву (признана в России иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Против нее возбудили дело об оправдании терроризма после высказываний про удары украинских беспилотников по России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru