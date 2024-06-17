МВД объявило в розыск журналистов Анина и Фомину
Главного редактора издания «Важные истории» (признано в России СМИ-иноагентом) Романа Анина (признан в РФ иностранным агентом) и бывшую журналистку интернет-СМИ Екатерину Фомину объявили в розыск, следует из базы МВД РФ.
В карточках отмечается, что журналистов разыскивают по статьям Уголовного кодекса. О чем именно идет речь, не уточняется.
Известно, что ранее против Фоминой возбудили дело о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии РФ группой лиц из корыстных побуждений.
Ранее МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в РФ), напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru