МВД объявило в розыск журналистов Анина и Фомину

Главного редактора издания «Важные истории» (признано в России СМИ-иноагентом) Романа Анина (признан в РФ иностранным агентом) и бывшую журналистку интернет-СМИ Екатерину Фомину объявили в розыск, следует из базы МВД РФ.

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В карточках отмечается, что журналистов разыскивают по статьям Уголовного кодекса. О чем именно идет речь, не уточняется.

Известно, что ранее против Фоминой возбудили дело о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии РФ группой лиц из корыстных побуждений.

Ранее МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в РФ), напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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