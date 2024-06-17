МВД объявило в розыск журналистов Анина и Фомину

В карточках отмечается, что журналистов разыскивают по статьям Уголовного кодекса. О чем именно идет речь, не уточняется.

Известно, что ранее против Фоминой возбудили дело о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии РФ группой лиц из корыстных побуждений.

Ранее МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в РФ), напоминает «Свободная пресса».

