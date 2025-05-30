Суд передал государству московские квартиры жены экс-инспектора ГИБДД
Балаковский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и обратил в доход государства две квартиры в Москве, приобретенные супругой бывшего инспектора местного отдела ГИБДД. Об этом сообщила прокуратура Саратовской области.
По данным ведомства, недвижимость стоимостью свыше 30 миллионов рублей была куплена в 2021 году, однако законность происхождения средств на её приобретение подтверждена не была.
Проверка проводилась в рамках надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции.
Материалы по делу направлены в суд после того, как прокуратура установила признаки несоответствия расходов доходам семьи экс-сотрудника ГИБДД. Суд признал доводы обоснованными и постановил изъять имущество, передает «Радиоточка НСН».
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