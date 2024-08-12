Бывший белгородский вице-губернатор Полежаев получил пять лет колонии

Бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев отправлен на пять лет в колонию строгого режима по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Вердикт по его делу огласил Октябрьский районный суд регионального центра.

Как сообщает «Свободная пресса», экс-чиновнику также предстоит заплатить штраф в размере более 36 миллионов рублей. Речь идёт о двукратном значении от суммы полученной взятки.

Согласно материалам дела, взяткодателем выступил руководитель строительной компании. В 2022 - 2023 годах он передал Полежаеву две машины премиум-класса стоимостью свыше 17 миллионов рублей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за это вознаграждение бывший вице-губернатор должен был обеспечить приёмку работ по строительству очистных сооружений в Белгородской области.

