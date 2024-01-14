Бывший владелец «Техносилы» отказался от российского гражданства

Кокорич заявил, что отказался от гражданства РФ на этой неделе. По словам предпринимателя, он прекратил «формальную и единственную связь со страной».

Свое решение бизнесмен объяснил несогласием с решениями российских властей. К публикации он приложил выданный посольством РФ сертификат.

В июне прошлого года стало известно об отказе от российского гражданства миллиардера и главы энергетической компании «Арети» Игоря Макарова. Предприниматель входит в пятерку самых богатых киприотов, отмечает «Радиоточка НСН».

