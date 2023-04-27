Эквадорский футболист анонсировал получение российского гражданства

Легионер футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа в скором времени получит российское гражданство. Его слова приводит Sport24.

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Нобоа признался, что впервые задумался о российском паспорте в 2014 году. Но тогда он не мог предположить, что будет проводить в стране так много времени.

«Я уже сдал все документы, жду получения», - сказал эквадорец.

Ранее шахматист Сергей Карякин рассказал, почему отказался от украинского паспорта, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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