Эквадорский футболист анонсировал получение российского гражданства
27 апреля 202317:38
Легионер футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа в скором времени получит российское гражданство. Его слова приводит Sport24.
Нобоа признался, что впервые задумался о российском паспорте в 2014 году. Но тогда он не мог предположить, что будет проводить в стране так много времени.
«Я уже сдал все документы, жду получения», - сказал эквадорец.
Ранее шахматист Сергей Карякин рассказал, почему отказался от украинского паспорта, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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27 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru