Бывший топ-менеджера «Ростеха» Лалетина получила восемь лет колонии за взятки
Хамовнический суд Москвы признал бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Аллу Лалетину виновной в получении взяток, сообщает ТАСС.
Согласно материалам дела, в период с февраля 2018 года по апрель 2019 года топ-менеджер получила взятку в особо крупном размере от гендиректора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» Рустама Измайлова.
По решению суда, Лалетиной назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Также её оштрафовали на 133 млн 61 тысячу рублей.
Ранее суд в Москве признал бывшего полицейского Бориса Баршева виновным в получении взяток за незаконное оформление паспортов и приговорил его к 8,5 года колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru