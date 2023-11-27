Бывший топ-менеджера «Ростеха» Лалетина получила восемь лет колонии за взятки

Согласно материалам дела, в период с февраля 2018 года по апрель 2019 года топ-менеджер получила взятку в особо крупном размере от гендиректора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» Рустама Измайлова.

По решению суда, Лалетиной назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Также её оштрафовали на 133 млн 61 тысячу рублей.

Ранее суд в Москве признал бывшего полицейского Бориса Баршева виновным в получении взяток за незаконное оформление паспортов и приговорил его к 8,5 года колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

