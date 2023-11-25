Главу отдела амурского Минтранса арестовали по делу о взятке в 5,5 млн рублей

По данным правоохранителей, в августе-октябре 2021 года подозреваемый получил от главы организации деньги и автомобиль на общую сумму 5,5 млн рублей. За взятку чиновник содействовал организации при заключении муниципальных контрактов.

Расследование ведется по статье о получении взятки в особо крупном размере. Главе отдела амурского Минтранса может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы. Кроме того, правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении давшего взятку руководителя организации.

Ранее суд отправил в СИЗО на два месяца главу управления МВД по Выборгскому району Ленинградской области, обвиняемого в получении взяток на 8 млн рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

