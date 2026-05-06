Если же рассматривать явление с точки зрения судебной системы, в нем гораздо больше плюсов, чем минусов, подчеркнул собеседник НСН.

«Что касается самой судебной системы, в этой ситуации я вижу гораздо больше плюсов. Это называется гласностью правосудия. Скажем, мои клиенты порой задают мне какие-то элементарные и глупые вопросы, ответы на которые может найти любой человек. Но люди в основной массе настолько непросвещенные с точки зрения их прав и функционирования судебной системы, что, возможно, судебный туризм поспособствует более эффективному пониманию обществом судебной системы. Наверное, такие процессы будут освещаться, наверное, будут высказываться какие-то мнения в открытых источниках, соцсетях, мессенджерах», — добавил он.

В заключение Груздев предположил, что судебный туризм стал следствием засилья ток-шоу на центральном телевидении, оттуда же пошла и романтизация судебных заседаний.

«Возможно, это все порождение наших центральных телеканалов, передач, которые заточены под копание в каких-то личных проблемах. Такой вывод можно сделать, исходя из большинства сюжетов в них. Возможно, людям не хватает хлеба и зрелищ. Очень многие романтизируют судебные процессы, а по факту они очень сухие, там много формальностей, бюрократических процедур, которые вряд ли будут интересны общему слушателю. Если на первых трех процессах в зал не войти, то к концу дела остаются два-три пишущих журналиста, то есть даже у журналистов не всегда хватает терпения, несмотря на то, что это их хлеб. Кроме того, никто не застрахован от переноса судебных заседаний, от неявки ключевых свидетелей — даже суд не знает, придут ли они на процесс. Поэтому подгадать “вау-эффект” от процесса тоже достаточно тяжело, думаю, пока все-таки это явление носит эпизодический характер для людей со странностями. Но для проведения судебного заседания в закрытом режиме нужны веские причины, если это общеуголовные дела. У нас законодательно закреплен открытый доступ к судебным процессам», — подытожил он.

Ранее доцент кафедры психологии профессиональной деятельности РГПУ имени Герцена, доктор политических наук Александр Конфисахор заявил, что желание увидеть судебные подробности в мельчайших деталях — это проявление комплекса неполноценности человека, при этом особенно интересны скандалы с участием публичных личностей.

