Милонов раскритиковал запрет иностранной музыки на выпускных в школах
Закон о защите русского языка не означает, что следует вводить запрет на использование иностранной музыки на школьных выпускных. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
По его словам, после того, как в ряде СМИ появилась информация о том, что в некоторых школах запретили танцевать под зарубежную музыку, парламентарии «договорились приступить к работе над поправками к закону».
«Защита русского языка — это не запрет детям танцевать под песни Уитни Хьюстон. Она лежит в более глубокой сфере, где запрет является не помощником, а настоящим противником», — подеркнул он.
Закон «О защите русского языка» вступил в силу 1 марта. Он ограничивает использование иностранных слов на вывесках и других средствах размещения, за исключением зарегистрированных товарных знаков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
