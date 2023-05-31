Бывший судья назвал оптимальный срок тюремного заключения
Большая часть преступников не нуждается в более строгом наказании, чем лишение свободы на семь лет. Об этом сообщил портал «Страсти» со ссылкой на бывшего российского судью Льва Бертовского.
По его словам, более строгое наказание не играет воспитательной роли, а лишь дает обществу еще одного рецидивиста с оборванными социальными связями.
Он также рассказал об исследованиях, подтверждающих, что после длительных сроков лишения свободы человеку сложно вновь пройти социализацию. Бертовский отметил, что каждый случай заслуживает отдельного рассмотрения, важно понимать, можно ли исправить преступника.
Ранее член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, правозащитница Ева Меркачева заявила, что инициативы депутатов вернуть смертную казнь — это проявление возмущения и стремления наказать преступников, которые не работают. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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