Бывший студент МГУ Гулько заявил о нежелании возвращаться на Украину

Бывший студент МГУ Сергей Гулько, который был замечен в помощи ВСУ, заявил, что не собирается возвращаться на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас он находится за границей, где хочет продолжить учиться на врача.

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Тверской районный суд установил, что Гулько публиковал в интернете призывы и лозунги националистического характера, организовывал сбор денег для нужд ВСУ, а также пытался вступить в ряды украинской армии и призывал наносить удары по Москве. Его обязали покинуть Россию до 29 апреля.

Гулько уроженец Одессы. У него есть гражданство Украины.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудУкраинаСтудентыВСУМГУ

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