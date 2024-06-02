Бывший студент МГУ Гулько заявил о нежелании возвращаться на Украину
Бывший студент МГУ Сергей Гулько, который был замечен в помощи ВСУ, заявил, что не собирается возвращаться на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, сейчас он находится за границей, где хочет продолжить учиться на врача.
Тверской районный суд установил, что Гулько публиковал в интернете призывы и лозунги националистического характера, организовывал сбор денег для нужд ВСУ, а также пытался вступить в ряды украинской армии и призывал наносить удары по Москве. Его обязали покинуть Россию до 29 апреля.
Гулько уроженец Одессы. У него есть гражданство Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru