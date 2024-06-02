Бывший студент МГУ Гулько заявил о нежелании возвращаться на Украину

Бывший студент МГУ Сергей Гулько, который был замечен в помощи ВСУ, заявил, что не собирается возвращаться на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас он находится за границей, где хочет продолжить учиться на врача.