Бывший схимонах Сергий задержан на Урале
Захвативший Среднеуральский женский монастырь и отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий (Романов) задержан для дачи показаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, ранее Романов опубликовал на портале YouTube видео, в котором призывал своих соратников "умереть за Россию". Такие призвания регламентируются статьями КоАП РФ о возбуждении ненависти и вражды, а также о передаче недостоверной общественно важной информации.
Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года. Причиной для этого стало нарушения им запрета на чтение проповедей. Церковный суд Екатеринбургской епархии лишил схимонаха сана и обязал его покинуть Среднеуральский женский монастырь.
Романов продолжил совершать богослужения в монастыре, в руководстве РПЦ пояснили, что это квалифицируется как захват. 10 сентября схимонах был отлучен от церкви.
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