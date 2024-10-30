Верховный суд признал законными пожизненные сроки отцу и сыну Арашуковым
Приговор суда, назначившего пожизненное лишение свободы экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, является законным. Как сообщает РИА Новости, такое решение принял Верховный суд РФ.
Отмечается, что кассационные жалобы, в которых адвокаты настаивали на отмене приговора Мосгорсуда от 27 декабря 2022 года и рассмотрении дела в ином составе суда, были отклонены.
«Определение Мосгорсуда оставить без изменения», - постановил Верховный суд РФ.
Ранее в ЦОС ФСБ РФ заявили, что Арашуков через адвоката передал три миллиона рублей сотрудникам колонии, чтобы те обеспечили ему комфортные условия, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru