Верховный суд признал законными пожизненные сроки отцу и сыну Арашуковым

Отмечается, что кассационные жалобы, в которых адвокаты настаивали на отмене приговора Мосгорсуда от 27 декабря 2022 года и рассмотрении дела в ином составе суда, были отклонены.

«Определение Мосгорсуда оставить без изменения», - постановил Верховный суд РФ.

Ранее в ЦОС ФСБ РФ заявили, что Арашуков через адвоката передал три миллиона рублей сотрудникам колонии, чтобы те обеспечили ему комфортные условия, сообщает RT.

