Верховный суд признал законными пожизненные сроки отцу и сыну Арашуковым

Приговор суда, назначившего пожизненное лишение свободы экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, является законным. Как сообщает РИА Новости, такое решение принял Верховный суд РФ.

Экс-сенатор Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства

Отмечается, что кассационные жалобы, в которых адвокаты настаивали на отмене приговора Мосгорсуда от 27 декабря 2022 года и рассмотрении дела в ином составе суда, были отклонены.

«Определение Мосгорсуда оставить без изменения», - постановил Верховный суд РФ.

Ранее в ЦОС ФСБ РФ заявили, что Арашуков через адвоката передал три миллиона рублей сотрудникам колонии, чтобы те обеспечили ему комфортные условия, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Верховный Суд РФУголовное НаказаниеСенаторыРауф Арашуков

Горячие новости

Все новости

партнеры