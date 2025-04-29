Бывший премьер-министр Малайзии выступил на сессии Открытого диалога НЦ «Россия»

Обращение было записано в цифровом формате, так как политику уже 99 лет. Он не смог физически присутствовать в Москве по состоянию здоровья. Он известен как великий реформатор, который смог наладить производство высокотехнологичной продукции в стране, которая только продавала сырье.

Махатхир Мохамад предупредил участников форума о том, что в современном мире ключевой научной технологией становится развитие искусственного интеллекта (ИИ). Он отметил, что ИИ становится как ресурсом безграничных знаний, так и опасным оружием. В своем обращении экс-премьер-министр подчеркнул, что никакое развитие невозможно без образования. По его мнению, это самая важная сфера общества, которая является основой для справедливого государства.