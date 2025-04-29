Бывший премьер-министр Малайзии выступил на сессии Открытого диалога НЦ «Россия»

Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад поприветствовал участников второго дня Открытого диалога «Будущее мира: новая платформа глобального роста» во время сессии «Презентация будущего мира» в Национальном центре «Россия».

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Обращение было записано в цифровом формате, так как политику уже 99 лет. Он не смог физически присутствовать в Москве по состоянию здоровья. Он известен как великий реформатор, который смог наладить производство высокотехнологичной продукции в стране, которая только продавала сырье.

Махатхир Мохамад предупредил участников форума о том, что в современном мире ключевой научной технологией становится развитие искусственного интеллекта (ИИ). Он отметил, что ИИ становится как ресурсом безграничных знаний, так и опасным оружием. В своем обращении экс-премьер-министр подчеркнул, что никакое развитие невозможно без образования. По его мнению, это самая важная сфера общества, которая является основой для справедливого государства.

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«Если сделать новые научные и технологические знания доступными для всех школьников, они станут мощным инструментом на пути к более справедливому и равноправному обществу. Я верю, что мы сможем построить лучший мир, в котором технологии и интеллект, дополненные человечностью, станут основой нового мирового роста, а также сдерживающим фактором для войн и агрессии», — добавил политик.

Международный форум Открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» продлится в Национальном центре «Россия» до 30 апреля 2025 года. В ходе обсуждений ведущие эксперты аналитических центров, институтов развития, деловых объединений и молодежных организаций обсудят основные экономические мировые проблемы и пути выхода из кризисных ситуаций.

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ФОТО: ТАСС / FAZRY ISMAIL / EPA
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