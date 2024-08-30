Бывший игрок «Локомотива» Алиева объявлен в розыск за призывы к терроризму

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к терроризму против бывшего игрока футбольного клуба «Локомотив», гражданина Украины Александра Алиева, сообщает пресс-служба ведомства.

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Как отмечается, Алиев уже объявлен в розыск.

Поводом для этого стало видео, в котором бывший футболист призывает украинских боевиков убивать мирных жителей в Курской области.

Ранее ФСБ возбудила дело против иностранных журналистов за репортажи из Курской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьТерроризмЛокомотивУголовное Дело

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