Бывший игрок «Локомотива» Алиева объявлен в розыск за призывы к терроризму
30 августа 202413:45
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к терроризму против бывшего игрока футбольного клуба «Локомотив», гражданина Украины Александра Алиева, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, Алиев уже объявлен в розыск.
Поводом для этого стало видео, в котором бывший футболист призывает украинских боевиков убивать мирных жителей в Курской области.
Ранее ФСБ возбудила дело против иностранных журналистов за репортажи из Курской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru