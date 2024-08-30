ФСБ задержала двух колумбийцев-наемников из ВСУ
ФСБ задержала двух граждан Колумбии, которых заподозрили в участии в боевых действиях в рядах ВСУ в качестве наемников. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
Отмечается, что задержанные — Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер. У граждан Колумбии провели обыск.
«У задержанных обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона "Карпатская сечь"», — подчеркнули в ФСБ.
Против иностранцев возбудили уголовные дела об участии наемника в вооруженном конфликте либо военных действиях.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму трех агентов украинской разведки, один из злоумышленников — гражданин Молдавии, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru