ФСБ задержала двух граждан Колумбии, которых заподозрили в участии в боевых действиях в рядах ВСУ в качестве наемников. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

Отмечается, что задержанные — Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер. У граждан Колумбии провели обыск.

«У задержанных обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона "Карпатская сечь"», — подчеркнули в ФСБ.

Против иностранцев возбудили уголовные дела об участии наемника в вооруженном конфликте либо военных действиях.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму трех агентов украинской разведки, один из злоумышленников — гражданин Молдавии, напоминает «Свободная пресса».

