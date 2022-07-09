Бывший главред «Эха Москвы» Венедиктов зарегистрировал юрлицо

Главный редактор закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) зарегистрировал юридическое лицо. Оно называется «Иноагент Аав». В соответствии с документами компания предусматривает возможность вести издательскую деятельность, сообщает РИА Новости.

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По словам Венедиктова, он, действительно, зарегистрировал юридическое лицо. У журналиста «в планах продолжать оспаривать статус» иностранного агента.

Уточняется, что Венедиктов ничего не планирует издавать.

Ранее Черёмушкинский суд Москвы признал законным внесение в реестр СМИ-иноагентов бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова (внесён Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов), сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:РоссияИноагентыАлексей Венедиктов
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