Бывший глава СПЧ выступил против принудительной кастрации педофилов

«Подобные меры возможны только в случае добровольного согласия человека. Если человек признан виновным в таком преступлении как педофилия, то конечно за это должно следовать наказание. Это наказание может варьироваться, включая и химическую кастрацию, но оно может быть только по выбору самого человека», - отметил Федотов.

По его словам, для таких преступников в первую очередь должны применяться методы лечения психических расстройств.

«Педофилия, прежде всего, заключается в психическом состоянии человека, который идет на такие страшные преступления. Таких людей нужно лечить. Лечение возможно как добровольное, так и принудительное. Но лечение и кастрация – это разные вещи», - резюмировал Федотов.

Заведующий лабораторией судебной сексологии Центра психиатрии имени Сербского Андрей Ткаченко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что педофилия может быть излечена, однако для этого необходимо комбинировать медикаменты с психотерапией.

