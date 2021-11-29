Бывший глава СПЧ выступил против принудительной кастрации педофилов

Прежде всего, таких преступников необходимо направлять на психическое лечение, заявил Федотов. 

Принудительная химическая кастрация для преступников, обвиняемых в педофилии, возможна только с их добровольного согласия, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

Законопроект, предусматривающий принудительную химическую кастрацию педофилов, может быть рассмотрен Госдумой в 2022 году.

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«Подобные меры возможны только в случае добровольного согласия человека. Если человек признан виновным в таком преступлении как педофилия, то конечно за это должно следовать наказание. Это наказание может варьироваться, включая и химическую кастрацию, но оно может быть только по выбору самого человека», - отметил Федотов.

По его словам, для таких преступников в первую очередь должны применяться методы лечения психических расстройств.

«Педофилия, прежде всего, заключается в психическом состоянии человека, который идет на такие страшные преступления. Таких людей нужно лечить. Лечение возможно как добровольное, так и принудительное. Но лечение и кастрация – это разные вещи», - резюмировал Федотов.

Заведующий лабораторией судебной сексологии Центра психиатрии имени Сербского Андрей Ткаченко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что педофилия может быть излечена, однако для этого необходимо комбинировать медикаменты с психотерапией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛечениеПреступленияПедофилия
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