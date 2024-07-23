Бывший директор Таганрогского завода получил два года колонии за хищение

В Ростовской области суд вынес приговор бывшему директору Таганрогского литейного завода Константину Слинько, осудив его на два года и шесть месяцев колонии за хищение средств, предназначенных для государственного оборонного заказа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы

Двое из подозреваемых по уголовному делу были задержаны сразу, тогда как Константин Слинько сначала уехал и скрывался в Турции. Он был арестован в Москве в мае прошлого года.