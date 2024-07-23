Бывший директор Таганрогского завода получил два года колонии за хищение

В Ростовской области суд вынес приговор бывшему директору Таганрогского литейного завода Константину Слинько, осудив его на два года и шесть месяцев колонии за хищение средств, предназначенных для государственного оборонного заказа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы

Двое из подозреваемых по уголовному делу были задержаны сразу, тогда как Константин Слинько сначала уехал и скрывался в Турции. Он был арестован в Москве в мае прошлого года.

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Ранее УФСБ по Ростовской области сообщило о раскрытии мошеннической схемы, в которой участвовали начальник военного представительства АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», генеральный директор АО «Звезда-Стрела» и директор ООО «Таганрогский литейный завод» и ООО «ТПК «Горизонт».

При заключении государственных контрактов на производство компонентов тактических ракет подозреваемые систематически завышали стоимость продукции с целью последующего присвоения разницы. По предварительным данным, ущерб от этих действий составил около 700 млн рублей. В связи с этим были возбуждены несколько уголовных дел по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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