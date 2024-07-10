В Орле завели дело о мошенничестве на 113 млн при реконструкции Красного моста

В Орле завели уголовное дело по факту мошенничества на более чем 113 млн рублей, которые были предназначены для реконструкции Красного моста. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

По данным надзорного ведомства, в марте 2022 года управление капитального строительства города Орла заключило муниципальный контракт с компанией «УПМК-22» на завершение реконструкции Красного моста.