В Орле завели дело о мошенничестве на 113 млн при реконструкции Красного моста
В Орле завели уголовное дело по факту мошенничества на более чем 113 млн рублей, которые были предназначены для реконструкции Красного моста. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.
По данным надзорного ведомства, в марте 2022 года управление капитального строительства города Орла заключило муниципальный контракт с компанией «УПМК-22» на завершение реконструкции Красного моста.
В сообщении прокуратуры сказано, что подрядчик предоставил заказчику акты выполненных работ с заведомо завышенной стоимостью строительного материала, что противоречит законодательству.
Нарушения в использовании бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги», обнаружила прокуратура Железнодорожного района города Орла, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru