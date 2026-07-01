«Автоваз» удалил рекламу после критики в соцсетях
Российский автоконцерн «Автоваз» удалил рекламу после критики в социальных сетях, сообщает Telegram-канал Mash.
Пользователи высмеяли дизайнерское решение автомобильного производителя — изображение, на котором машина стоит и на тротуаре, и на велодорожке. Сначала шутников банили, затем пост был удален. На рекламном кадре LADA Granta Sport стоит одновременно на тротуаре и велосипедной дорожке, при этом проезжая часть в кадре отсутствует, что противоречит требованиям правил дорожного движения. За такую «парковку» водителя бы оштрафовали - по 2 тысячи рублей за движение по тротуару и 1 тысячи за стоянку в неположенном месте.
Пользователи соцсетей нашли ошибку и начали массово высмеивать рекламу. В паблик «Автоваза» присылали мемы с подписями «Ожидание парня», «Остановка Флинстонов» и «Смерть велосипедчикам». Подписчиков стали банить за комментарии о нарушении ПДД и критику макета. После волны хейта «Автоваз» удалил публикацию из официального сообщества.
Ранее «АвтоВАЗ» опроверг слухи о подорожании автомобилей Lada с 1 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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