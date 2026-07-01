Трамп призвал Зеленского немедленно завершить военный конфликт
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости скорейшего завершения украинского конфликта в ходе личной встречи с Владимиром Зеленским, которая прошла в Белом доме во вторник. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление американского лидера для журналистов.
Трамп акцентировал внимание на том, что гибель людей в ходе противостояния должна быть немедленно остановлена. По его словам, он лично настоял на том, чтобы украинская сторона предприняла решительные меры для окончания войны.
При этом глава американского государства в очередной раз подтвердил, что поддерживает конструктивные отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с лидером Украины Владимиром Зеленским.
Переговоры американского и украинского президентов состоялись накануне за закрытыми дверями. По завершении беседы Владимир Зеленский сообщил, что глава Белого дома якобы дал согласие на выдачу Киеву лицензий для выпуска ракет-перехватчиков к комплексам Patriot, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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