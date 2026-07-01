Трамп призвал Зеленского немедленно завершить военный конфликт

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости скорейшего завершения украинского конфликта в ходе личной встречи с Владимиром Зеленским, которая прошла в Белом доме во вторник. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление американского лидера для журналистов.

Трамп акцентировал внимание на том, что гибель людей в ходе противостояния должна быть немедленно остановлена. По его словам, он лично настоял на том, чтобы украинская сторона предприняла решительные меры для окончания войны.