Бывших военных начнут обучать в «Машуке» 16 марта

По его словам, приоритетной задачей для государства является военно-патриотическое воспитание молодежи. Кириенко отметил, что истинный патриотизм заключается не только в словах, но и в делах.

Благодаря проекту «Твой герой» участники спецоперации смогут трудоустроиться в центры патриотического воспитания, а также в молодежные центры, образовательные организации высшего образования, региональные детские лагеря, региональные отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых", военно-патриотические клубы и объединения.

Отмечается, что реализация проекта будет происходить в рамках программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи.

Ранее руководители общественных ветеранских организаций Москвы, ДНР и ЛНР подписали соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщило агентство НСН.

