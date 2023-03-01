Бывших военных начнут обучать в «Машуке» 16 марта

Обучение демобилизовавшихся военных в рамках проекта «Твой герой», призванного помочь адаптироваться участникам спецоперации и включить их в патриотическое воспитание подрастающего поколения, стартует в образовательном центре «Машук» 16 марта. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

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По его словам, приоритетной задачей для государства является военно-патриотическое воспитание молодежи. Кириенко отметил, что истинный патриотизм заключается не только в словах, но и в делах.

Благодаря проекту «Твой герой» участники спецоперации смогут трудоустроиться в центры патриотического воспитания, а также в молодежные центры, образовательные организации высшего образования, региональные детские лагеря, региональные отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых", военно-патриотические клубы и объединения.

Отмечается, что реализация проекта будет происходить в рамках программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи.

Ранее руководители общественных ветеранских организаций Москвы, ДНР и ЛНР подписали соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбучениеСпецоперацияВоенные
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