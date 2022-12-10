Ветеранские организации Москвы, ДНР и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве 

Они отметили, что в связи с происходящим в Донецкой и Луганской народных республиках особенно тяжело живется ветеранам.

«Московский городской совет ветеранов предложил заключить соглашения с ветеранскими организациями республик и оказывать им помощь. Мы получили согласия, создали специальные комиссии, которые сформировали тексты соглашений. В них предусмотрены наша совместная работа, информирование друг друга, обмен опытом, делегациями для изучения того или иного направления ветеранской работы. Предусматривается совместная деятельность по увековечиванию значения Великой Отечественной войны, воспитанию молодежи и целому ряду других направлений», - сказал председатель Московского городского совета ветеранов Георгий Пашков.

Поясняется, что соглашения помогут организовать эффективную совместную работу по реализации программ социальной поддержки ветеранов войны, труда, военной службы и других категорий граждан пенсионного возраста, нуждающихся в помощи и внимании. В числе приоритетных направлений совместной работы также сохранение военно-исторического наследия России и патриотическое воспитание молодежи. Соглашения предполагают проведение мероприятий по популяризации исторического значения победы в Великой Отечественной войне, увековечению памяти защитников Отечества, поиску и приведению в порядок воинских захоронений.

Церемония подписания соглашения состоялась в Государственном Кремлевском дворце, когда отмечали 35-летие Московского городского совета ветеранов, День Героев Отечества и 81-ую годовщину битвы под Москвой.

