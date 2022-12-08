Собянин рассказал о работе московских специалистов в Донбассе

Специалисты из Москвы в Донбассе восстанавливают объекты социальной инфраструктуры. Они помогли подготовить республики к зимнему отопительному сезону, в том числе проверить все сети, подготовить котельные и систему водоснабжения, рассказал в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, в Донбассе сейчас находятся несколько сотен столичных специалистов, оказывая поддержку аварийным бригадам в области энергетики.

В начале декабря Сергей Собянин в своём Telegram-канале сообщил, что побывал в Луганской народной республике, в том числе «на линии обороны» в зоне боевых действий.

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ФОТО: телеграм-канал мэра Москвы
ТЕГИ:Сергей СобянинДонбасс
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