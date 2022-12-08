Собянин рассказал о работе московских специалистов в Донбассе

По его словам, в Донбассе сейчас находятся несколько сотен столичных специалистов, оказывая поддержку аварийным бригадам в области энергетики.

В начале декабря Сергей Собянин в своём Telegram-канале сообщил, что побывал в Луганской народной республике, в том числе «на линии обороны» в зоне боевых действий.

