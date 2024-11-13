Суд в Москве признал Блиновскую банкротом

Столичный Арбитражный суд признал блогера Елену Блиновскую банкротом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что инстанция приняла решение об открытии процедуры реализации имущества.

Ранее «королева марафонов» подала в суд заявление о банкротстве. По данным СМИ, вся недвижимость Блиновской была выставлена на продажу для погашения долга блогера перед Федеральной налоговой службой в размере 1,135 млрд рублей. При этом в октябре Блиновская выплатила более 320 млн рублей долга, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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