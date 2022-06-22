Бывшие полицейские ограбили девушку в Подмосковье
В Московской области члены преступной группировки, в которую входил экс-полицейский, заманили девушку в лес, надели ей мешок на голову, после чего ограбили квартиру, в которой она проживала, сообщает «РЕН ТВ».
Пострадавшей оказалась 22-летняя жительница Апрелевки. Добычей злоумышленников стали деньги и техника на общую сумму в 500 тысяч рублей.
Правоохранительные органы уже вышли на след подозреваемых. Двое из них задержаны, причем среди них — бывший полицейский, тот самый знакомый девушки, с которым она гуляла по лесу.
Как сообщалось ранее, подозреваемые в ограблении вдовы Градского покинули Россию.
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