Бывшие полицейские ограбили девушку в Подмосковье

В Московской области члены преступной группировки, в которую входил экс-полицейский, заманили девушку в лес, надели ей мешок на голову, после чего ограбили квартиру, в которой она проживала, сообщает «РЕН ТВ».

В Архангельске мужчина с муляжом взрывчатки попытался ограбить банк

Пострадавшей оказалась 22-летняя жительница Апрелевки. Добычей злоумышленников стали деньги и техника на общую сумму в 500 тысяч рублей.

Правоохранительные органы уже вышли на след подозреваемых. Двое из них задержаны, причем среди них — бывший полицейский, тот самый знакомый девушки, с которым она гуляла по лесу.

Как сообщалось ранее, подозреваемые в ограблении вдовы Градского покинули Россию.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОграблениеПодмосковье
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