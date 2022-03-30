В Архангельске мужчина с муляжом взрывчатки попытался ограбить банк

Отмечается, что злоумышленник — 45-летний житель Архангельской области, силовики задержали его в Каргополе. Вечером 18 марта мужчина пришел в отделение банка в центре Архангельска, поставил на стойку пакет с предметом, по форме напоминающим самодельное взрывное устройство и передал сотруднику записку с угрозой и требованием выдать 20 млн рублей.

Кассир нажал тревожную кнопку, увидев это, злоумышленник покинул помещение и скрылся. Прибывшие в банк полицейские эвакуировали из здания посетителей и сотрудников, однако угроза взрыва не подтвердилась.

«Следственно-оперативной группой полиции были тщательно изучены записи камер видеонаблюдения. На месте происшествия найдены важные улики, позволившие в короткие сроки идентифицировать подозреваемого и задержать его», — цитирует ТАСС представителя МВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», подозреваемого арестовали.

