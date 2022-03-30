В Архангельске мужчина с муляжом взрывчатки попытался ограбить банк
Полиция задержала мужчину, пытавшегося с муляжом взрывчатки похитить из банка в Архангельске 20 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что злоумышленник — 45-летний житель Архангельской области, силовики задержали его в Каргополе. Вечером 18 марта мужчина пришел в отделение банка в центре Архангельска, поставил на стойку пакет с предметом, по форме напоминающим самодельное взрывное устройство и передал сотруднику записку с угрозой и требованием выдать 20 млн рублей.
Кассир нажал тревожную кнопку, увидев это, злоумышленник покинул помещение и скрылся. Прибывшие в банк полицейские эвакуировали из здания посетителей и сотрудников, однако угроза взрыва не подтвердилась.
«Следственно-оперативной группой полиции были тщательно изучены записи камер видеонаблюдения. На месте происшествия найдены важные улики, позволившие в короткие сроки идентифицировать подозреваемого и задержать его», — цитирует ТАСС представителя МВД.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», подозреваемого арестовали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru