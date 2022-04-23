Бывшие коллеги Тинькова запустят новый финансовый стартап
Экс-соруководители «Тинькофф-банка» Оливер Хьюз и Павел Федоров начнут финансово технический проект Kinetic Finance. Стартап будет выведен для работы на азиатских финансовых рынках, сообщает РБК со ссылкой на представителей группы TCS.
«Экс-соруководители материнской компании „Тинькофф-банка“ TCS Group Оливер Хьюз и Павел Федоров работают над запуском нового финтех-проекта Kinetic Finance для операций на рынках Азии, начиная с Филиппин, с запуском до конца 2022 года. В перспективе Kinetic Finance может выйти на другие рынки», - отмечается в публикации.
Хьюз и Федоров сейчас ведут сбор средств на открытие стартапа. Они планируют завершитьсбор денег в июне 2022 года.
Оливер Хьюз и Павел Федоров оставили посты в совете директоров TCS Group в марте 2022 года. Кроме того, в «Тинькофф-банке» сообщили, что основатель банка Олег Тиньков не занимается финансовой организацией и решений о ее будущем не принимает, занимаясь здоровьем.
Ранее российский бизнесмен Олег Тиньков начал переговоры о возможной продаже оформленной на семейный траст 35% доли в TCS Group, которой принадлежит «Тинькофф банком». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
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