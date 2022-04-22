«Тинькофф банк» сменит название

«Тинькофф банк» анонсировал ребрендинг компании в 2022 году. Об этом сообщается в телеграмм-канале организации.

В Тинькофф банке заявили, что Олег Тиньков давно не работает в организации

Отмечается, что компания давно планировала ребрендинг и «последние события сделали это более актуальным». В компании имеют в виду резкие антивоенные высказывания основателя банка Олега Тинькова, с которым ассоциируется банк.

В компании добавили, что делают это «ради счастья 20 миллионов своих клиентов». Также в банке пожелали Тинькова удачи и скорейшего выздоровления. Бизнесмен проходит лечение от обнаруженного у него рака.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Банк
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